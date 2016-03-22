РВС Банк, що "вижив" після тимчасової адміністрації, повернувся на ринок

Перехідний «РВР банк», створений на базі неплатоспроможного «Омега Банку», повернувся на банківський ринок як повноцінна фінансова установа.

Про це повідомив сьогодні журналістам заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Кияк.

«РВР був перехідним банком, там працював наш куратор. Станом на вчора була завершена перевірка Національного банку, і "РВР банк" вийшов з нашого кураторства. Тепер банк повернувся на ринок, під нагляд Національного банку», - сказав Кияк.

За його словами, всього у фонду є близько 4-5 прикладів успішного повернення банку на ринок після процедури тимчасової адміністрації.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб в серпні минулого року продав корпорації Ukrainian Business Group (UBG) створений на базі неплатоспроможного «Омега Банку» перехідний банк «РВР» за 31,86 млн грн.

«Омега Банк» (раніше - «Сведбанк») працював на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих банків за активами. У квітні 2013 року була завершена угода з придбання Миколою Лагуном контрольного пакету акцій «Сведбанку», після чого банк продовжив роботу під найменуванням «Омега Банк».

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Корпорація Ukrainian Business Group (UBG) була заснована депутатом Русланом Демчаком в 1997 році і спеціалізується на фінансах, медіа, виробництві, IT. У 2011 році Демчак вийшов зі складу акціонерів корпорації. Раніше UBG належав «Ерде Банку», який був визнаний неплатоспроможним у 2012 році.