РФ засекретила експорт на $56 мільярдів - до України поставила продукції на $2 мільярди

Експортні поставки Росії під секретним кодом (SSSS) у 2015 році становили $56,2 млрд, випливає з даних ФМС, зібраних Центром міжнародної торгівлі (ЦМТ) Москви, передає РБК.

Таким чином, більше 16% минулорічного експорту Росії — максимальна частка принаймні з 2012 року — покрито держтаємницею. Сумарний експорт в 2015 році становив $343,4 млрд, скоротившись на 31% порівняно з майже $500 млрд в попередньому році. Але «секретний» експорт падав вдвічі повільніше.

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Щодо експорту в секретний код потрапляють «товари подвійного призначення, продукція ВПК, авіапром, природний газ, що пов'язано з необхідністю захисту інформації в цілях забезпечення економічної безпеки», говорить представник ЦМТ. Відповідно до указу президента Росії, до переліку відомостей, віднесених до державної таємниці, входять відомості про російський експорт або імпорт озброєння і військової техніки, продукції подвійного призначення, якщо їх розголошення/передчасне розповсюдження «може завдати шкоди безпеці держави».

Найбільше засекречених товарів Росія поставляє до Німеччини ($9,45 млрд в 2015 році), Туреччини ($7,63 млрд), проти якої Москва ввела санкції, та Італії ($6,25 млрд). Більше третини всіх російських поставок до Німеччини та Туреччини (37% і 39%) покриті режимом держтаємниці. Білорусь минулого року отримала продукції під секретним кодом на $2,78 млрд, а Україна — на $2,14 млрд. Але «секретний» експорт у всі ці країни знизився на 10,2–62,6%.

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Імпорт до Росії за секретними кодами в 2015 році становив $4,86 млрд — на 44% менше, ніж у 2014 році ($8,75 млрд). Найбільше Росія засекречувала поставки зі США ($2,8 млрд), далі з великим відривом йдуть Норвегія ($295 млн), Франція ($255 млн) і Канада ($216 млн).

Найбільші статті американського експорту до Росії, за даними Мінторгу США, це «літальні та космічні апарати та їх компоненти» (майже $2 млрд за 2015 рік) та «ядерні реактори, котли і устаткування» ($1,4 млрд) — частина секретного імпорту може ховатися там. В цілому одна п'ята двостороннього обігу Росії та США засекречена ФМС, випливає з даних ЦМТ.