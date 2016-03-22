Яресько заявила про готовність сформувати технократичний уряд

Міністр фінансів України Наталія Яресько заявила про готовність сформувати новий, технократичний уряд України, здатний працювати в інтересах держави.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«В Україні настав момент, коли потрібно «деполітизувати» економічні процеси, сконцентрувати і об'єднати кращі таланти і ресурси для вирішення безпрецедентних викликів, із якими зіткнулася країна. Для цього український уряд має сконцентруватися на ключових питаннях - відновлення довіри громадян та зростання української економіки», - відзначила Яресько.

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На її думку, для відновлення довіри треба зробити ні крок й ні два, а великий стрибок. «Впоратися з таким завданням у такій політичній ситуації може тільки технократичний уряд - тобто команда «нічиїх» людей, які не мають політичного минулого, не підкоряються нікому з олігархів чи друзів політиків, не мають політичних амбіцій у майбутньому. Я готова зібрати таку команду, яка прямо зараз здатна працювати на інтерес всієї країни, всіх громадян, а не окремих політичних бізнес-груп», - наголосила міністр фінансів.

Вона зазначила, що Революція Гідності, що пройшла в нашій країні в 2014 році, стала Рубіконом для українського народу, який повірив у свої сили і можливості змінювати країну і систему заради гідного життя, поваги до особистості і свободи. Однак Україні ще потрібно пройти складний шлях від прагнень до реальних змін і результатів.

За словами Яресько, в її розумінні технократичний уряд, який може бути сформований, має виходити з таких фундаментальних принципів. По-перше, члени уряду мають бути віддані виключно служінню народу - ні самим собі, ні партіям, ні інтересам зацікавлених людей. І в цьому зв'язку ключовий критерій відбору для майбутніх міністрів - бездоганна репутація.

«По-друге, у членів уряду має бути повне неприйняття корупції і нетерпимість до політичного втручання в роботу держорганів, - зазначила вона. - Члени уряду не повинні думати про майбутню участь у виборах або про політичну кар'єру. Їх єдиною метою має стати процвітання країни. І популізм тут - найгірший ворог».

Яресько висловила переконання, що члени технократичного уряду повинні вірити, що Україна може бути успішною, в тому числі завдяки реалізації положень Угоди про асоціацію з ЄС та програми співробітництва з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом.

«Для таких людей особиста репутація - це запорука чесності стосовно українського народу, якому вони готові служити. І саме особиста репутація стала б найкращою гарантією відповідальності перед українським народом», - впевнена міністр фінансів.

При цьому вона допустила, що новому уряду було б корисно керуватися у своїх діях оновленою коаліційною угодою - поряд з угодами з ЄС і МВФ.

«Важкий, але ефективний шлях реформування економік, який допоміг створити гідний рівень життя для своїх громадян, вже пройшли наші східно- і центральноєвропейські колеги. Такий самий шлях нарешті потрібно пройти і нам - замість того, щоб підміняти справжні реформи їх черговим безрезультатним обговоренням, - наголосила Яресько. - Чим успішнішими ми будемо на цьому етапі, тим більше довіри отримаємо від людей і підтримки від наших міжнародних партнерів, без яких неможливе проведення глибоких структурних реформ».

На думку міністра фінансів, сьогодні світ дивиться на Україну з деякою недовірою, сумніваючись у здатності подолати хворобу корупції та створити здорову основу для гідного майбутнього мільйонів українців. «Але кожен день чесного управління - це можливість довести, що національні інтереси важливіші від політичного тиску або бізнес-зв'язків. Це можливість почати процес відновлення довіри людей до уряду. Це - спільна робота. Кожен громадянин має право на відповідальний уряд, чесний суд і можливість реалізувати себе, розвивати бізнес без тиску з боку органів державної влади», - зазначила Яресько, додавши, що водночас кожен з нас несе відповідальність за те, щоб, незважаючи на війну, ми змогли закласти фундамент для сильної і здорової економіки України.

«Тільки у співпраці з громадянським суспільством і відповідальними незалежними ЗМІ ми зможемо досягти невідворотних змін, які дадуть змогу побудувати гідне майбутнє для всіх громадян. Ніщо не повинно відволікати нас від цієї справи», - резюмувала Яресько.

Бувають часи, коли потрібна велика політика, щоб всією країною обговорювати фунаментальні питання її політичного майбутн... Опубліковано Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko 22 березень 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яресько відмовлялася коментувати інформацію про своє можливе призначення на посаду прем'єр-міністра України, називаючи всі розмови на цю тему «чутками».

Питання відставки чинного уряду України обговорюється з початку року у зв'язку із заявами про відставку відразу кількох міністрів. Зокрема, заяви зробили міністр агрополітики та продовольства Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також глава Мінекономрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. Відставка Абромавичуса викликала найгострішу реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо звинуватив представників фракції «Блоку Петра Порошенко» у парламенті в тиску на Мінекономрозвитку. Слідом за Абромавичусом заяви про відставку написали його заступники, включаючи торгового представника України Наталію Микольську. Стурбованість відставкою висловили посли 9 країн, включаючи країни «Великої сімки», представники МВФ і Держдепартаменту США.

Разом з тим, 4 лютого в ході позачергового засідання уряду Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавичус сказав, що рішення про вихід з уряду не змінюватиме. Пізніше він зазначив, що не виключає повернення в уряд, але лише за умови зміни прем'єр-міністра.

16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим, постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.