Яресько назвала основне завдання нового технократичного уряду

Новий технократичний уряд, який може бути сформований в Україні в рамках подолання політичної кризи, що склалася, має концентруватися переважно на реформах, які дадуть змогу модернізувати економіку. Про це написала міністр фінансів України Наталія Яресько на своїй сторінці в Facebook.

«Уряд повинен сконцентруватися на впровадженні максимальної кількості реформ, які модернізують українську економіку. Українці принесли в жертву занадто багато заради кращого майбутнього країни. Тому ми повинні зберегти країну зараз. І зараз, не відволікаючись, ми повинні відновити довіру і забезпечити зростання економіки», - написала міністр.

Вона наголосила, що сама ніколи не прагнула до високих посад і не будує планів політичної кар'єри в майбутньому. «Моє єдине бажання - провести в Україні реформи, які забезпечать економічне зростання, розвиток демократичного суспільства та підвищення добробуту кожного українця», - наголосила глава Мінфіну.

Раніше Яресько повідомила, що готова сформувати команду технократичного уряду, позбавленого будь-якого політичного впливу та зв'язків з політичними партіями.