Гривня закрила міжбанк на позначці 26,25 за долар

У вівторок, 22 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,10/26,25 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,31/29,48 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3860/0,3890 грн/рубль.

Читайте такожМінфін збирається перерахувати бюджет за курсом 26,9 гривні за долар – ЗМІ

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,1025 грн/дол., на цю годину укладено 584 угоди на суму 391,13 млн дол.