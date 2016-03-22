"Дірку" Пенсійного фонду минулого року закрили дотацією з держбюджету на 95 мільярдів

Обсяг дотацій з держбюджету до Пенсійного фонду України на фінансування пенсійних програм у 2015 році становив 94,8 млрд грн, або 37% від загальних доходів фонду, тоді як в бюджеті на 2015 рік було заплановано дефіцит на рівні 81 млрд грн.

Такі дані наводяться у звіті про виконання бюджету Пенсійного фонду за 2015 рік, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Як відзначається у звіті, з 94,8 млрд грн, виділених із держбюджету, 63 млрд грн були спрямовані на виплату пенсій, надбавок та підвищення пенсій, а також на компенсацію страхових внесків за деякими категоріями застрахованих осіб. 31,8 млрд грн були виділені на покриття дефіциту Пенсійного фонду. З них 14 млрд грн виділили для фінансування дострокових виплат пенсій за січень 2016 року наприкінці грудня 2015 року.

У звіті відзначається, що Пенсійний фонд виплатив 263,2 млрд грн 12,1 млн пенсіонерів. 2,4 млрд грн було витрачено на фінансування діяльності фонду, виготовлення пенсійних посвідчень та бланків, створення програмно-технічного забезпечення тощо

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в березні 2015 року затвердив бюджет Пенсійного фонду з доходами до 257 млрд грн, дефіцитом 81,3 млрд грн і дотацією з державного бюджету в розмірі 144 млрд грн.

Згідно із законом України про державний бюджет на 2015 рік, обсяг відрахувань, який передбачалося спрямувати з держбюджету на потреби Пенсійного фонду України, мав становити 80,9 млрд грн.

У 2014 році дефіцит Пенсійного фонду планувався на рівні 18,1 млрд грн, а показник бюджетного фінансування як джерела доходу бюджету Пенсійного фонду – на рівні 65,7 млрд грн.