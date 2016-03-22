НБУ значно зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2610.2487 (22 березня – 2660.0686)

100 EUR – 2926.6108 (22 березня – 2998.1633)

10 RUR – 3.8513 (22 березня – 3.8659)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 22 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,10/26,25 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,31/29,48 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3860/0,3890 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1025 грн/дол., до цієї години укладено 584 угоди на суму 391,13 млн дол.