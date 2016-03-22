Держкомпанії перерахують до бюджету 11 мільярдів – в 1,5 раза більше, ніж роком раніше

Державні компанії до 1 липня перерахують до бюджету 11,1 млрд грн за результатами діяльності за 2015 рік - на 56% більше, ніж за результатами діяльності в 2014 році.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на своїй сторінці у Facebook.

“За результатами роботи державних підприємств у 2015 році до бюджету планується одержати 11,1 млрд грн, зокрема 2,4 млрд грн дивідендів. Це на 56% більше, ніж минулого року.

Для порівняння - в 2015 році всіма державними підприємствами були перераховані до бюджету дивіденди (частина прибутку) у розмірі 7,1 млрд грн, включаючи 1,8 млрд грн дивідендів, сплачених ВАТ "Укрнафта" за результатами 2011-2013 років", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, збиток ТОП-100 державних компаній в 2015 році скоротився в 17 разів, становивши 7 млрд грн.

При цьому збиток національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", за попередніми даними, за 2015 рік становить 25 млрд грн порівняно зі збитками на рівні 89 млрд грн за результатами 2014 року.