Нацбанк прогнозує стримане зростання ВВП на рівні близько 1%

Про це йдеться в коментарі НБУ щодо статистики реального ВВП за 2015 рік, обнародуваною Державною службою статистики України, згідно з якою падіння ВВП у 2015 році порівняно з попереднім роком прискорилося до 9,9% із 6,8% роком раніше.

За оцінками НБУ, відновленню економіки сприятимуть поліпшення очікувань і подальше налагодження економічних зв'язків між регіонами на тлі макрофінансової стабілізації, а також спад воєнного конфлікту на сході України і низька база порівняння.

Водночас, як наголошується в коментарі, помірні темпи зростання пов'язані зі складними зовнішніми умовами, включаючи повільне зростання світової економіки, низькі ціни на світових сировинних ринках, нові торговельні та транзитні обмеження з боку Росії, і внутрішніми факторами, включаючи посилення політичної нестабільності.

Що стосується обнародуваної статистики за минулий рік, то, як відзначив НБУ, уповільнення спаду ВВП відбувалося швидше, ніж очікував регулятор, що пояснюється істотним поліпшенням ситуації у секторах послуг, за якими відсутня публікація даних із високою частотою. Зокрема, стався перелом низхідної тенденції валової позитивної вартості у сферах освіти, охорони здоров'я, державного управління та оборони, інформації і телекомунікації, професійної, наукової та технічної діяльності.

В цілому, як відзначається в коментарі, тенденції в економіці в 2015 році відповідали очікуванням НБУ.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в цілому за 2015 рік порівняно з попереднім роком (у постійних цінах 2010 року), без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, прискорилося до 9,9% із 6,8% роком раніше. Номінальний ВВП за підсумками року у фактичних цінах становив 1,979 трлн грн, на душу населення – 46,201 тис. грн.

Зокрема, в першому кварталі 2015 року ВВП знизився на 3,5% до попереднього кварталу з урахуванням сезонного чинника і на 17% - до аналогічного кварталу попереднього року, у другому кварталі – на 1,4% і 14,7%, відповідно. У третьому кварталі тенденція змінилася, і ВВП до попереднього кварталу зріс на 1,1%, але до аналогічного кварталу попереднього року – знизився на 7,2%. В четвертому кварталі попереднього кварталу ВВП знову зріс - на 1,4%, а падіння до аналогічного кварталу попереднього року сповільнилося до 1,4%.

Раніше Національний банк України оцінював падіння ВВП України в 2015 році у 10,5%, Міністерство економічного розвитку і торгівлі – в 10,4%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 2% при інфляції 12%. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка України в 2016 році покаже зростання не більш ніж 1%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.