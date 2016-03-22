Нацбанк допоможе Державній фіскальній службі в деофшоризації бізнесу

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на підсумки тристоронньої робочої зустрічі за участю керівництва НБУ, Державної фіскальної служби та Антимонопольного комітету.

За інформацією НБУ, основною метою зустрічі стало вироблення спільної стратегії трансфертного ціноутворення та деофшоризації українського бізнесу. «Деофшоризація не має «вбивати» бізнес, але бізнес має бути транспарентним. Тому визначення кінцевих власників офшорних компаній стратегічно важливо для країни», - зазначила під час зустрічі голова НБУ Валерія Гонтарева. За її словами, таким шляхом вже йдуть країни Європейського Союзу відповідно до вимог документа Base Erosion and Profit Shifting Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

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У свою чергу, голова ДФС Роман Насіров підтримав ідею вироблення спільної концепції щодо деофшоризації. «Ми готові поділитися своїми напрацюваннями з Національним банком і повністю підтримуємо необхідність вироблення загальної концепції», - відзначив він.

Також повідомляється, що загальна концепція деофшоризації, заснована на напрацюваннях НБУ і ДФС, ляже в основу відповідного законопроекту і нового валютного регулювання центрального банку.

Крім цього, сторони домовилися про обмін інформацією щодо діяльності фінансового сектору, обговорили питання трансфертного ціноутворення, необхідність об'єднання зусиль для боротьби з конвертаційними центрами та нелегальними обмінними пунктами. «Завдяки спільним зусиллям ми зможемо знайти правильний інструмент для того, щоб створити такі умови, за яких легальний бізнес почав би нарешті витісняти тіньовий. І це було б не тільки правильно, а й вигідно», - сказав Насіров.

Також повідомляється, що наступна зустріч, присвячена більш детальному обговоренню майбутньої концепції деофшоризації українського бізнесу, відбудеться за кілька тижнів.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної фіскальної служби, українські платники податків відповідно до норм трансфертного ціноутворення самостійно збільшили свій фінансовий результат до оподаткування майже на 913,9 млн грн.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі обнародувало свої оцінки, згідно з якими 41% економіки України перебуває в тіні.