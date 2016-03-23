У Росії ополчилися на біткойн: за користування криптовалютою сажатимуть на сім років

Міністерство фінансів РФ розробило поправки у закон «Про Центральний банк», які забороняють в Росії випуск і обіг криптовалют, пишуть «Известия».

Крім того, відомство підготувало поправки в Кодекс про адміністративні правопорушення, що посилюють санкції для бізнесу за випуск і обіг віртуальних валют. Компаніям-порушникам загрожує штраф в розмірі 3-5 млн рублів (1 долар - 70 руб.) або адміністративне призупинення діяльності на строк до 90 діб.

Мінекономрозвитку, Росфінмоніторинг, юристи та банкіри підтримали новацію.

Читайте такожКриптовалюті біткоіну передбачили зростання вартості у десятки разівУ своєму неприйнятті віртуальних грошей Мінфін спирається на перший пункт статті 75 Конституції РФ: «Грошовою одиницею в Російській Федерації є рубль. Грошова емісія здійснюється виключно Центральним банком. Введення і емісія інших грошей не допускаються».

"Міністерство фінансів, ймовірно, вирішило змінити закон «Про Центральний банк», коли стало ясно: щоб можна було карати за кріптовалюти, потрібно спочатку прийти до розуміння, що саме не можна випускати", - пояснила партнер компанії «Юков і партнери» Ірина Адамова.

Співвласник Qiwi Борис Кім також раніше заявляв, що кріптовалюти не віднесені до грошових сурогатів.

Цікаво, що Мінфін форсував розробку документів, що вводять заборону на біткоіни, після того як Qiwi у вересні 2015 року оголосила про розробку свого аналога біткоінів — бітрублей. Передбачалося, що в 2016 році ними можна буде розплачуватися за послуги (наприклад, через мобільний зв'язок) через Qiwi-гаманець. Гендиректор і співвласник компанії Сергій Солонін тоді повідомив, що під час запуску буде використовуватися криптотехнологія blockchain, на якій працює система Bitcoin.

Представники Центробанку в 2014 році зазначали, що вважають біткоіни грошовими сурогатами. Але вже влітку 2015 року перший заступник глави ЦБ Георгій Лунтовський заявив, що «не можна відкидати цей інструмент, можливо, за ним майбутнє». А у вересні минулого року заступник глави ЦБ Ольга Скоробогатова повідомила, що регулятор створив робочу групу з вивчення технології blockchain з урахуванням міжнародного досвіду (після того, як Банк Англії заявив про плани щодо створення власної цифрової валюти і порівняв появу біткоіна з народженням інтернету).

Поправки Мінфіну, забороняючи випуск біткоінів, не забороняють криптотехнологію, на якій працює система Bitcoin.

Мінфін також підготував законопроект, що вводить кримінальну відповідальність за біткоіни. Документ проходить міжвідомче узгодження. Згідно з ним за випуск, купівлю і збут грошових сурогатів порушникам загрожує штраф до 500 тис. рублів або тюремний термін до чотирьох років. Для учасників організованої групи — штраф від 500 тис. до 1 млн рублів або позбавлення волі на строк до шести років. Для топ-менеджерів банків, страхових компаній та інших фінансових організацій і профучасників ринку цінних паперів штраф може скласти від 1 млн до 2,5 млн рублів, а максимальне покарання — сім років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади/займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Криптовалюта bitcoin створена в 2008 році програмістом (або групою програмістів) під ніком Сатосі Накамото. Це одна з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам, що представляє собою програмний код. Біткоіни «видобуваються» користувачами в інтернеті за допомогою спеціальних алгоритмічних програм, їх називають майнерами. Щоб почати добувати біткоіни, потрібно завести гаманець — bitcoin wallet. Гаманець потрібен для зберігання біткоінів. Біткоінами можна оплатити товари і послуги таких корпорацій, як Microsoft, Dell, Greenpeace, Virgin Galactic, Expedia, Wikipedia. Біткоіни можна придбати у друзів, знайомих, на біржі, в обмінниках в мережі (на сайтах). У 2014 році курс біткоіна зашкалював за $1 тис., зараз це близько $415,84. В США працює спеціалізована біржа Coinbase (на ній торгують біткоінами), біржа отримала ліцензію на роботу в половині штатів, в 2015 році її акціонерами стали Нью-Йоркська фондова біржа і ряд банків. Від знецінення біткоінів рятує введене алгоритмом обмеження кількості монет, які можуть бути зроблені, — 21 млн, на сьогодні «видобуто» понад 14 млн біткоінів.

25 березня 2014 року Служба внутрішніх доходів США випустила посібник з оподаткування операцій з біткоінами та іншими віртуальними валютами, що розглядаються як майно.

22 жовтня 2015 року Європейський суд постановив, що операції обміну біткоінів на фіатні валюти звільняються від ПДВ. Транзакції в біткоінах були віднесені до платіжних операцій з валютами, монетами і банкнотами. Суд рекомендував усім країнам-членам Євросоюзу виключити кріптовалюти з числа активів, що підлягають оподаткуванню.