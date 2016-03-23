Фонд гарантування почав ліквідацію першого комерційного банку України
Фонд ввів тимчасову адміністрацію в «Укрінбанк» на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним 24 грудня 2015 року.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав ліквідацію "Укрінбанку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банків, повідомляється на сайті Фонду.
Згідно з повідомленням, ліквідація банку триватиме два роки - до 22 березня 2018 року. Ліквідатором "Укрінбанку" призначено Ірину Білу.
Як повідомляв УНІАН, Фонд запровадив тимчасову адміністрацію в «Укрінбанку» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним 24 грудня 2015 року.
«Укрінбанк» (Український інноваційний банк) працював на ринку України з 1989 року і входив до групи великих банків. За інформацією на сайті НБУ, ключовим власником банку є Володимир Клименко, який володіє часткою у капіталі у розмірі 71,1514%.
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«Укрінбанк» був першим комерційним банком на території Української РСР, дозвіл на його створення отримували безпосередньо у Михайла Горбачова у Москві.