Яценюк похвалився: зростання економіки України в лютому становило 1%

Зростання економіки України в лютому поточного року, за попередніми даними Держстату, становило 1%, повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я отримав від Держслужби статистики дані. За їх оцінками, в лютому у нас було зростання ВВП на 1%», - сказав голова уряду.

Він також нагадав, що за даними Держстату, вперше за три роки в Україні зафіксовано зростання промислового виробництва на 7,6%.

«Майже 8% зростання промисловості дали можливість продемонструвати те, що є реальні ознаки макроекономічної стабілізації. Однак стабілізація можлива тільки в тому разі, якщо ми продовжуватимемо реформи, які уряд проводить останні два роки, - сказав Яценюк. - Я вкотре наголошую на необхідності співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, міжнародними інститутами, які допомагають Україні лише тоді, коли Україна допомагає сама собі. А для цього нам потрібна політична стабільність і відповідальність усіх політичних сил, які формували коаліцію і зараз повинні орієнтуватися на рейтинги країни і зростання промвиробництва».

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Раніше Мінекономрозвитку прогнозував зростання ВВП України в цілому за підсумками року на рівні 1%. Аналогічні прогнози Україні видали ключові міжнародні фінансові організації та кредитні агентства.

За даними Держстату, зростання промислового виробництва в Україні в лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року становило 7,6%.

Найбільше зростання виробництва у лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року зафіксовано у виробництві фармацевтичних препаратів – на 35%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 30%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 27,9.

Найбільше зростання виробництва порівняно з попереднім місяцем у лютому зафіксовано у виробництві комп'ютерів – у 2,2 разу, у виробництві машин та устаткування – на 43,5%, виробництві меблів – на 41,9%, виробництві електричного обладнання – 39,7%.

Падіння виробництва в лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року зафіксовано у виробництві хімічних речовин – на 8%, виробництві машин та устаткування – на 7,8%, видобутку сирої нафти і природного газу – на 0,1%.

Падіння порівняно з попереднім місяцем зафіксовано у видобутку сирої нафти і природного газу – на 6,7%, у видобутку металевих руд – 3,3%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 1,4%.