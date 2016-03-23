Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,12 за долар

У середу, 23 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,00/26,12 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0990/29,2300 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3830/0,3850 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,9862 гривні/долар, на цю годину укладено 281 угоду на суму 113,09 мільйона доларів.