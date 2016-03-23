Яресько розповіла, скільки Україна витратила на обслуговування держборгу

Україна в 2015 році витратила суму, еквівалентну 5% ВВП, на обслуговування державного боргу, заявила міністр фінансів Наталія Яресько на засіданні уряду в середу.

"В 2015 році ця цифра (з обслуговування держборгу - УНІАН) становила 5% ВВП", - сказала вона.

При цьому Яресько підкреслила, що витрати на обслуговування боргу в 2015 році зросли в 1,8 раза, або на 36,5 млрд грн.

“На жаль, через безвідповідальну фіскальну політику попередніх років, великих витрат довелося зазнати в результаті обслуговування державного боргу. На тлі девальвації й значної валютної складової боргу нам довелося збільшити витрати", - зазначила голова Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна в 2015 році скоротила валовий зовнішній борг на 23,5 млрд дол., або 16,5%, а обсяг державного боргу - на 7 млрд дол.

Крім того, за словами Яресько, Україна в 2016 році завдяки реструктуризації частини державного боргу, завершеної в листопаді минулого року, заощадить 64 млрд грн, з яких 10 млрд грн становлять виплати відсотків, а 54 млрд грн - погашення основної суми боргу.