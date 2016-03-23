Мінфін підготував перший проект держбюджету на 2017 рік

14:04, 23 березня 2016
Фінанси
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Прийняття проекту держбюджету України на 2017 рік та його подання в парламенті заплановано до 15 вересня.

investgazeta.net

Міністерство фінансів України підготувало перший проект державного бюджету на 2017 рік, повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва на Українському газовому інвестиційному форумі в Києві.

«У нас є перший проект бюджету на 2017 рік», - сказала вона, не уточнюючи подробиць і показників проекту.

Раніше, 15 березня, Кабінет міністрів оприлюднив Програму дій уряду на 2016 рік, у рамках якої зобов'язався розглянути та подати на розгляд Верховної Ради до 20 березня проект Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік.

Згідно з програмою, ухвалення проекту державного бюджету України на 2017 рік та його подання до парламенту заплановано до 15 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів почало формувати проект держбюджету на 2017 рік і процес 3-річного бюджетування. Як заявила на початку лютого міністр фінансів Наталія Яресько, процес бюджетування починається з «першої гривні», й при складанні бюджету на 2017 рік Мінфін аналізуватиме кожну статтю витрат, щоб цього року бюджетний процес виглядав інакше, ніж роком раніше.

Верховна Рада України ухвалила держбюджет на 2016 рік у ніч на 25 грудня 2015 року. Згодом міністр фінансів заявляла, що ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд не має якихось зауважень до затвердженого держбюджету.

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