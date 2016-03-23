Україна скоротила валовий зовнішній борг на $23,5 мільярда, держборг - на $7 мільярдів

Україна скоротила валовий зовнішній борг на 23,5 млрд дол., або на 16,5%, а обсяг державного боргу - на 7 млрд дол., повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Валовий зовнішній борг - це всі борги, які ми маємо перед зовнішніми кредиторами. Ми - це і держбюджет, і компанії. За рік цифра валового зовнішнього боргу країни скоротилася на 23,5 млрд дол. На 16,5% ми скоротили борг, - сказав він. - Тепер щодо боргів, які має держава. Це державний і гарантований державою борг. Ми скоротили державний і гарантований борг ще майже на 7 млрд дол.».

Основна проблема, за словами прем'єра, - це обслуговування боргу, однак завдяки реструктуризації держборгу обсяги витрат на обслуговування боргів зменшилися. «Ми зменшили витрати бюджету (на обслуговування боргу - УНІАН) майже на 65 млрд грн», - сказав Яценюк.

Читайте такожРеструктуризація держборгу заощадить Україні 64 мільярда гривень - Яресько

Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько роз'яснила, що обсяг зекономлених коштів включає 10 млрд грн - виплати відсотків і понад 54 млрд грн - погашення основної суми боргу.

За інформацією Національного банку України, валовий зовнішній борг України за підсумками 2015 року становив 118,729 млрд дол. Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на 1 січня 2016 року залишається долар США, на який припадає 75,2% зобов'язань.

На кінець 2015 року на сектор загального державного управління припадало 35,959 млрд дол., або 30,28% валового зовнішнього боргу, на центральний банк – 6,708 млрд дол., або 5,6%, на інші депозитні кооперації – 12,823 млрд дол., або 10,8% боргу, на інші сектори - 54,677 млрд дол., або 46,1% боргу, на прямі інвестиції (міжфірмовий борг) - 8,562 млрд дол., або 7,2%.