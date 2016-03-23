Реструктуризація держборгу заощадить Україні 64 мільярда гривень - Яресько

Україна в 2016 році завдяки реструктуризації частини державного боргу, завершеної в листопаді минулого року, заощадить 64 мільярда гривень, з яких 10 мільярдів гривень становлять виплати відсотків, а 54 мільярди гривень - погашення основної суми боргу.

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько на засіданні уряду в середу.

"В цьому році без реструктуризації нам би довелося заплатити на 10 мільярдів гривень більше з обслуговування боргу і на 54 мільярди гривень більше на погашення боргів", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Валовий зовнішній борг України в 2015 році порівняно з 2014 роком скоротився на 7,6 мільярда доларів США, або на 6%, – до 118,729 мільярда доларів.