Яресько: Дефіцит бюджету минулого року скоротився до 2,3% ВВП

Дефіцит державного бюджету в 2015 році завдяки фіскальної реструктуризації скоротився до 45,2 мільярда гривень, або 2,3% ВВП, заявив міністр фінансів Наталія Яресько на засіданні уряду в середу.

"У 2015 році дефіцит бюджету зменшився до 45,2 мільярда гривень - до 2,3% ВВП. Правильна фіскальна політика є необхідною, але не єдиною умовою відновлення економічного зростання", - сказала вона.

За словами міністра, незважаючи на складну економічну ситуацію, уряду вдалося значно скоротити розрив між доходами і видатками держбюджету.

"При збільшенні витрат нам вдалося зменшити дефіцит держбюджету більш ніж в 1,5 рази порівняно з 2014 роком", - зазначила Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, держбюджет України на 2015 рік передбачав доходи на рівні 502,260 мільярда гривень, витрати – 566,870 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 4,1% ВВП, стеля держборгу – 1,394 трильйона гривень.