Збиток працюючих банків за лютий збільшився майже до 2 мільярдів

Сумарний збиток працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних, на 1 березня 2016 року склав 1,971 мільярда гривень, що в 2,2 рази більше за показник на 1 лютого на рівні 890 мільйонів гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.

Як зазначається в повідомленні НБУ, у тому числі за лютий збиток працюючих банків склав 1,1 мільярда гривень, при цьому майже весь збиток, що припадає на один банк, назва якого не зазначено.

Регулятор відзначає, що отриманий збиток зумовлений насамперед негативним результатом від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами, що на 1 березня досяг 5,843 мільярда гривень.

У цілому, як повідомив НБУ, станом на 1 березня 83 банку отримали прибуток на загальну суму 3,2 мільярда гривень, у тому числі за лютий - 76 банків на загальну суму 1,7 мільярда гривень.

Згідно з наведеними даними, доходи працюючих банків за січень-лютий порівняно з аналогічним періодом попереднього року знизилися на 46,9% - до 24,807 мільярда гривень, витрати - майже в 2 рази, до 26,778 мільярда гривень.

У повідомленні наголошується, що номінальне зниження показників доходів і видатків головним чином обумовлено високою порівняльною базою минулого року за рахунок значного підвищення курсу іноземних валют по відношенню до гривні в лютому 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, сумарний збиток працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних, за січень 2016 року склав 890 мільйона гривень.

Банківська система України, без обліку неплатоспроможних банків, у 2015 році отримала рекордний збиток на рівні 66,6 мільярда гривень. У тому числі 71 банк завершив 2015 рік з прибутком, загальна сума якої склала 5,2 мільярда гривень.

За оцінками НБУ, зростання збитків в кінці 2015 року обумовлений переходом банків на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з 1 грудня 2015 року, у зв'язку з чим банки провели коригування процентних доходів.