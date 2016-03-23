Доходи бюджету минулого року зросли на 50% - Яресько

Доходи державного бюджету в 2015 році зросли на 50%, або на 177,6 мільярда гривень, порівняно з доходами бюджету за 2014 рік, заявила міністр фінансів Наталія Яресько на засіданні уряду в середу.

"В дохідній частині, завдяки закладеному реалістичним прогнозом, нам вперше протягом останніх чотирьох років вдалося виконати бюджет за доходами і навіть перевиконати його на 2,7 мільярда гривень. Востаннє це сталося 2011 року на тлі зростання економіки. Порівняно з 2014 роком доходи зросли на 177,6 мільярда гривень, або наполовину - на 50%", - сказала вона.

За словами Яресько, уряду вдалося скоротити дефіцит держбюджету, попри зростання витрат.

"У 2015 році разом із зростанням доходів ми спостерігали і зростання витрат. Якщо доходи зросли на 50%, то витрати зростали повільнішим темпом - на 34%, або на 147 мільярдів гривень, порівняно з 2014 роком. Це дозволило нам значно скоротити розрив між доходами та витратами з 20% в 2014 році до 8% в абсолютному значенні", - підкреслила міністр.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Яресько, дефіцит державного бюджету в 2015 році завдяки фіскальної реструктуризації скоротився до 45,2 мільярда гривень, або 2,3% ВВП.

Держбюджет України на 2015 рік передбачав доходи на рівні 502,260 мільярда гривень, витрати – 566,870 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 4,1% ВВП, стеля держборгу – 1,394 трильйона гривень.