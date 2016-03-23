Яценюк доручив Мінфіну розібратися із зарплатами в конвертах

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству фінансів підготувати аналітичні дані про динаміку сплати єдиного соціального внеску, ставка якого була знижена з 1 січня поточного року до 22% з 41%, а також хід детінізації заробітних плат. Відповідне доручення Яценюк озвучив у ході засідання уряду.

"Зараз ми чекаємо, що зростання зарплат буде позитивним. Гроші є, ресурс є. Настав час виходити з тіні, - сказав Яценюк. - Я прошу Міністерство фінансів та Мінсоцполітики, щоб підготували за результатами трьох місяців, що відбувається в плані ЄСВ і яка динаміка щодо нарощування фонду оплати праці, яка динаміка виплати зарплат у реальному секторі та створення нових робочих місць".

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Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що зниження ставки ЄСВ не має стати причиною розбалансованості бюджету, однак має стати чинником покращення фінансової дисципліни в країні.

У той же час глава Державної фіскальної служби, підпорядкованої Мінфіну, Роман Насиров зазначав, що реальний ефект зниження ЄСВ може бути оцінений не раніше 4 кварталу поточного року.