НБУ рефінансував "Промінвестбанк" на 200 мільйонів
Рефінансування видано на термін не більше 30 календарних днів.
Національний банк України видав одному з найбільших в Україні банків "Промінвестбанку", що належить російському державному "Внешэкономбанку", рефінансування строком не більше 30 календарних днів на 200 мільйонів гривень.
Як повідомляється на сайті регулятора, рішення про видачу кредиту прийнято 9 березня, а кошти надано під заставу державних облігацій України шляхом проведення тендеру.
Раніше, 25 лютого, "Промінвестбанк" повідомляв про завершення процедур щодо збільшення капіталу, в результаті яких банк виконуватиме нормативні вимоги НБУ за рівнем достатності капіталу за результатами проведеного стрес-тестування.
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Як повідомляв УНІАН, акціонери "Промінвестбанку" на загальних зборах в грудні 2015 року прийняли рішення збільшити статутний капітал банку в 2,1 рази, або на 20 мільярдів гривень, - до 39 мільярдів гривень.
У грудні минулого року НБУ видав "Промінвестбанку" рефінансування на 200 мільйонів гривень.
"Промінвестбанк" є одним із найбільших українських банків за обсягом активів. 99,4% акцій банку знаходяться у власності російської державної корпорації "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності" ("Внєшекономбанк").
За підсумками 2015 року "Промінвестбанк" отримав 18,06 мільярда гривень збитку, що перевищує збиток за підсумками 2014 року втричі.