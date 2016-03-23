НБУ рефінансував "Промінвестбанк" на 200 мільйонів

Національний банк України видав одному з найбільших в Україні банків "Промінвестбанку", що належить російському державному "Внешэкономбанку", рефінансування строком не більше 30 календарних днів на 200 мільйонів гривень.

Як повідомляється на сайті регулятора, рішення про видачу кредиту прийнято 9 березня, а кошти надано під заставу державних облігацій України шляхом проведення тендеру.

Раніше, 25 лютого, "Промінвестбанк" повідомляв про завершення процедур щодо збільшення капіталу, в результаті яких банк виконуватиме нормативні вимоги НБУ за рівнем достатності капіталу за результатами проведеного стрес-тестування.

Читайте також"Дочка" російського ВЕБу "Промінвестбанк" завершив докапіталізацію на $800 мільйонів

Як повідомляв УНІАН, акціонери "Промінвестбанку" на загальних зборах в грудні 2015 року прийняли рішення збільшити статутний капітал банку в 2,1 рази, або на 20 мільярдів гривень, - до 39 мільярдів гривень.

У грудні минулого року НБУ видав "Промінвестбанку" рефінансування на 200 мільйонів гривень.

"Промінвестбанк" є одним із найбільших українських банків за обсягом активів. 99,4% акцій банку знаходяться у власності російської державної корпорації "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності" ("Внєшекономбанк").

За підсумками 2015 року "Промінвестбанк" отримав 18,06 мільярда гривень збитку, що перевищує збиток за підсумками 2014 року втричі.