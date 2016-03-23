Порошенко повідомив, як використають заарештовані кошти злочинців з попередньої влади

Закупівля сучасної техніки і озброєння для української армії фінансуватиметься за рахунок заарештованих коштів, що належать злочинцям з попередньої влади і переховуються на території Російської Федерації.

Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході передачі військової техніки й озброєння українським військовим у Харкові.

"11 мільярдів гривень заплановано в цьому році для закупівлі сучасного озброєння. Значна частина з цих грошей має специфічний джерело покриття - так званий спецконфіскат, конфіскацію грошей злочинців попередньої влади, які вони вкрали і зараз (ці гроші – УНІАН) перебувають під арештом, - сказав президент. - Чому вони там будуть лежати? Чому вони не можуть працювати на український народ і українську армію? Тому ми чекаємо два важливих рішення від Верховної Ради - по заочному правосуддю злочинців, які втекли до Росії, і друге - процедурі спецконфіскації, щоб направити кошти для виробництва сучасного озброєння".

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Як повідомляв УНІАН, згідно з бюджетом України на 2016 рік, фінансування оборонного сектора країни становить понад 110 мільярдів гривень. Зокрема, бюджети Міноборони та МВС було збільшено на 21% - до 55,6 мільярда гривень і 40,8 мільярда гривень відповідно.