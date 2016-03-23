Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,01 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2601,5065 (23 березня – 2610,2487)

100 EUR – 2906,1429 (23 березня – 2926,6108)

10 RUR – 3,8461 (23 березня – 3,8513)

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,08/26,20 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро на рівні 29,16/29,29 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3830/0,3850 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0151 гривні/долар, на цю годину укладено 540 угод на суму 383,9 мільйона доларів.