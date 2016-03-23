Кабмін зробив платним оскарження держзакупівель в системі Prozorro

Кабінет міністрів України встановив плату за оскарження рішень з публічних закупівель товарів, робіт і послуг у розмірі 5 тисяч гривень при оскарженні закупівель товарів та послуг і 15 тисяч гривень під час закупівлі робіт. Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

Представляючи рішення, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів зазначила, що це технічне рішення, необхідне для повноцінного виконання положень нової редакції прийнятого парламентом закону про публічні закупівлі.

"З 1 квітня у нас починає працювати закон про публічні закупівлі. І нам треба прийняти низку рішень для його впровадження. Зокрема, мова йде про введення плати в 5 тисяч гривень при оскарженні результатів закупівель товарів та послуг, 15 тисяч гривень - у разі оскарження результатів закупівлі робіт", - сказала Ковалів.

Рішення було прийнято без зауважень.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 грудня 2105 року прийняла в цілому законопроект, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній і з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Система Prozorro працює в пілотному режимі з лютого минулого року і обробляє трохи більше 2% всіх держзакупівель в країні. На кінець 2015 року в системі брало участь понад 2200 держкомпаній, які провели близько 37 тисяч тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів склала близько 7 мільярдів гривень. Економія наприкінці минулого року становила 12% від суми тендерів, або понад 500 мільйонів гривень.