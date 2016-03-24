Росія в облозі: банки ЄС слідом за американськими відмовилися розміщувати її євробонди

Великі європейські банки відмовилися від розміщення євробондів Росії на $3 млрд у відповідь на заклик США та з урахуванням санкцій, пише The Wall Street Journal.

Серед таких - BNP Paribas, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, HSBC, UBS Group AG.

Це не залишає Росії шансів розмістити єврооблігації, все зводиться виключно до своїх і китайських банків. Між тим, російські чиновники стверджують, що європейські банки мають вирішальне значення для продажу євробондів.

Читайте такожБрюссель застеріг європейські банки від розміщення російських євробондів - Financial TimesДля інвесторів потенційною проблемою є те, що може бути важко продати облігації на вторинному ринку без участі великих торгових домів.

«Ніхто не хоче робити щось, що може виглядати як суперечення духу санкції», — заявив Пол Макнамара, керуючий фондом GAM Holding AG.

У Брюсселі стурбовані тим, що гроші, які можуть бути отримані після проведення операцій, опиняться на рахунках компаній, які знаходяться під санкціями.

Раніше ряд найбільших американських інвестиційних банків відмовився розміщувати російські державні облігації через рекомендації з боку влади США.