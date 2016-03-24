У гривню додадуть льон: першу партію паперу для друкування банкнот вже виготовлено

Фабрика банкнотного паперу, розташована в м. Малин (Житомирська область), виготовила першу партію паперу з частковим вмістом українського льону, яка буде використовуватися при виготовленні банкнот гривні.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заяву заступника глави НБУ Якова Смолія.

"Українські фахівці вже давно стали замислюватися щодо доцільності використання у композиції паперу, крім бавовни, а також інших натуральних рослинних волокон, наприклад, льону, - зазначив Смолій. – За інших рівних умов вартість вітчизняного льняної сировини помітно нижче імпортованого бавовняного волокна, яке є дефіцитним товаром".

За його словами, використовуючи льон, держава зможе знизити витрати, пов'язані із забезпеченням економіки країни необхідною кількістю банкнот гривні, підтримати національного товаровиробника цієї сільськогосподарської культури та створити додаткові робочі місця.

За інформацією НБУ, рівень фізико-механічних показників нового паперу відповідає всім новітнім вимогам регулятора, а завдяки своїм природним властивостям волокна льону значно перевищують за механічної міцності волокна бавовни, забезпечуючи кращу зносостійкість паперу.

"Нові якості банкнотного паперу дозволять зміцнити і захистити нашу національну валюту, яка цього року відзначить своє 20-річчя, і стануть гідним і вагомим етапом до її історичного розвитку", - додав Смолій.

Також повідомляється, що на даний час Банкнотно-монетний двір НБУ проводить комплексні випробування паперу дослідної партії для оцінки відповідності нового паперу і банкнот всім необхідним вимогам.

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Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виключної компетенції Національного банку України.