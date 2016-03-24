Неплатоспроможні банки заборгували НБУ 55,6 мільярда

Загальний обсяг заборгованості неплатоспроможних банків перед Національним банком України за січень-лютий 2016 року збільшився на 4,42 мільярда гривень, або на 8,6%, - до 55,55 мільярда гривень на 1 березня.

Як повідомляється на сайті НБУ, зростання заборгованості обумовлений рішенням про виведення з ринку санаційного "Родовід Банку", яке Нацбанк прийняв спільно з Міністерством фінансів 25 лютого.

Згідно з наведеними даними, в структурі заборгованості на 1 березня 48,75 мільярда гривень основної суми кредиту і 6,8 мільярда гривень нарахованих відсотків.

За інформацією НБУ, в якості забезпечення за кредитами регулятор отримав майнові права за кредитами клієнтів банків, нерухомість, рухоме майно та цінні папери.

Нацбанк запевняє, що продовжує роботу з заставами неплатоспроможних банків, наданими в якості забезпечення за кредитами. Так, фактичний обсяг погашень за кредитами, наданими неплатоспроможним банкам, в 2015 році склав 1,1 мільярда гривень, а в 2016 році НБУ планує наростити обсяг таких погашень до 12,8 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб розраховує в поточному році виручити від продажу активів неплатоспроможних банків 15 мільярдів або вдвічі більше, ніж офіційно зафіксовано в планах, із застереженням, що Національний банк "заморозив" продаж активів, що перебувають у заставі за виданими кредитами рефінансування, і відновлення продажу цих активів можливо в квітні.

У свою чергу НБУ заявляв, що вважає неефективною роботу Фонду гарантування з продажу майна неплатоспроможних банків-позичальників, що перебуває у заставі за кредитами рефінансування, оскільки обсяг реалізації становить лише 8% від узгодженого регулятором.

В процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банка, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 5 фінустанов, з урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного "Родовід Банку".