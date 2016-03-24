Кабмін хоче виділити на реформи Нацполіції ще 3 мільярди - Яценюк

Кабінет міністрів України за зверненням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова має намір збільшити фінансування реалізації реформи Національної поліції на 3 мільярди гривень за рахунок конфіскованих коштів колишнього режиму екс-президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час церемонії складення присяги патрульною поліцією міста Бориспіль (Київська область).

"З боку уряду нам необхідно далі фінансувати як реформу Національної поліції та Збройних сил України, так і в цілому кожну реформу, починаючи від охорони здоров'я і закінчуючи освітою. Для цього нам необхідні кошти. Міністр внутрішніх справ звернувся до уряду з тим, що необхідно збільшити на 3 мільярди гривень фінансування Національної поліції для того, щоб завершити реформу. Ми знайшли джерело, це джерело - це гроші, які заарештувало уряд України ще рік тому, це гроші колишнього режиму Віктора Януковича в розмірі 1,5 мільярда американських доларів", - підкреслив глава уряду.

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За його словами, Кабмін чекає від Верховної Ради прийняття відповідного закону, а від судової системи - не просто арешту цих коштів, а конфіскації та передачі їх до бюджету, та направлення частини коштів як на національну безпеку і оборону, так і на дофінансування Національної поліції.