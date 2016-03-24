Гривня на міжбанку знизилася до 26,28 за долар

У четвер, 24 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,17/26,28 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро на рівні 29,2240/29,3440 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3770/0,3790 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,2663 гривні/долар, на цю годину укладено 167 угод на суму 50,03 мільйона доларів.