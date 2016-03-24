Демчишин задекларував 129 тисяч гривень доходів – у 6 разів менше, ніж роком раніше

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин у рамках деклараційної кампанії задекларував 128,5 тис. грн доходів за 2015 рік, що в 6 разів менше, ніж він декларував у 2014 році.

Про це йдеться в декларації міністра, опублікованій на сайті Міненерговугілля.

Згідно з декларацією, зарплата міністра за минулий рік становила 74,8 тис. грн (759,2 тис. грн у 2014 році). Доходи сім'ї міністра в 2015 році становили 12 тис. грн проти 96,5 тис. грн за попередній рік.

Міністр також задекларував дві земельні ділянки – площею 609 кв. м і 399 кв. м, будинок на 389,6 кв. м і автомобіль Audi A6 2011 року випуску.

Сума коштів у цінних паперах, відповідно до декларації міністра, становить 11,9 тис. грн.

Читайте такожЗ усіх лідерів фракцій декларацію показала тільки Тимошенко, у якої 75,6 тисяч гривень доходу

Як повідомляв УНІАН, голова Міненерговугілля в рамках деклараційної кампанії задекларував за підсумками 2014 року 773,4 тис. грн доходів.

Демчишин був затверджений Верховною Радою на посаді міністра 2 грудня 2014 року за квотою «Блоку Петра Порошенка».