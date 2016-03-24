Україна отримала $331 мільйон кредиту від Японії на розвиток фінсектору

Україна одержала кошти довгострокового кредиту від Японії обсягом 331 млн дол. в рамках спільного зі Світовим банком проекту «Друга позика на політику розвитку фінансового сектору» (DPLFS II).

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, кошти надано через Японське агентство міжнародного співробітництва й зараховано до загального фонду державного бюджету.

Мінфін наголошує, що одержання японського кредиту стало можливим завдяки виконанню нашою країною всіх умов DPL-II та проведення низки структурних реформ, включаючи введення електронного адміністрування ПДВ, реформування ринку газу, створення дієвих механізмів контролю за видатками й доходами бюджету.

За інформацією міністерства, кошти позики буде спрямовано на підвищення ефективності та прозорості державного сектору, дерегулювання та покращення умов ведення бізнесу і в цілому поліпшення інвестиційного клімату. Також ці кошти допоможуть профінансувати пріоритетні потреби країни, зокрема й соціальні витрати й ключові реформи.

Кредит надано терміном на 20 років із шестирічним пільговим періодом, відсоткову ставку встановлено на рівні «Libor + 0,05%», що становить менше 1% річних.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Японія ратифікували кредитну угоду для одержання нашою країною другої позики на політику розвитку для проведення економічних реформ на суму 300 млн дол. на початку березня. Тоді ж міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що після ратифікації угода набуде чинності в березні, а надходження коштів очікується у квітні цього року.