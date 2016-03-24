На ломбарди чекають переміни: готуються зміни до закону про їх роботу

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг має намір ініціювати законодавчі зміни з метою підвищення вимог до мінімального капіталу ломбардів з 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень.

Про це в ході прес-конференції повідомив член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.

За його словами, ломбарди з розвиненою регіональною мережею будуть зобов'язані збільшити розмір статутного капіталу до 1 мільйона гривень.

Він додав, що необхідно розробити норму, згідно з якою ломбарди не зможуть працювати в малих архітектурних формах.

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Довідка УНІАН. Основними нормативно-правовими документами, що регулюють умови і правила здійснення діяльності з надання фінансових послуг ломбардами, є Цивільний кодекс України, Закон України від 12.07.01 р. № 2664-ІІІ "ПРО фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг України від 26.04.05 р. № 3981.

Основним законодавчим органом, який регулює діяльність ломбардів, є Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.