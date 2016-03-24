Російський рубль знижується через здешевлення нафти

У Росії обидві основні резервні валюти повернулися до максимумів за тиждень проти рубля.

Курс долара розрахунками "завтра" до 16.50 мск підвищувався на 0,80 рубля - до 69,53 рубля, курс євро - на 0,89 рубля - до 77,70 рубля, виходить з даних Московської біржі, пише Прайм.

Рубль в четвер вдень відчутно втрачав у ціні проти долара і євро, відіграючи слабку динаміку нафти, яка опустилася нижче психологічно значимого рівня 40 доларів за барель Brent на зростання запасів у США.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 18 березня, збільшилися на 9,4 мільйона барелів, або на 1,8% - до 532,5 мільйона барелів. Зростання виявилося втричі вищим за прогнози аналітиків, що очікували зростання індикатора на 3,09 мільйона барелів - до 526,29 мільйона барелів.