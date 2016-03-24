Гривня закрила міжбанк на рівні 26,33 за долар

У четвер, 24 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,23/26,33 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 29,2720/29,3760 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3770/0,3790 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,2522 грн/дол., на цю годину було укладено 567 угод на суму 334,72 млн дол.