Суд підтвердив правомірність рішення НБУ про ліквідацію "Профін Банку"

Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність рішення правління Національного банку України про ліквідацію «Профін Банку».

Як повідомляється на сайті НБУ, компанія «Ксерония Лімітед», що володіє банком, звернулася до суду, вимагаючи визнати рішення регулятора про ліквідацію банку неправомірним, однак Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, а постановою Київського апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції залишено без змін.

У повідомленні наголошується, що регулятор встановив проведення банком ризикової діяльності, в результаті чого неодноразово застосовував до банку заходи впливу за порушення законодавства з фінансового моніторингу, а згодом 19 січня 2015 року прийняв рішення визнати банк неплатоспроможним та 15 квітня – ліквідувати.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації «Профін Банку» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації.

Тимчасова адміністрація фонду працювала у банку з 20 січня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

«Банк професійного фінансування» (раніше - «Ікар-Банк», м. Донецьк) працює на ринку України з 1989 року і входив до групи невеликих фінустанов.

У січні 2013 року французька Societe Generale вийшла зі складу акціонерів «Профін Банку» і власником аналогічного за розміром пакета акцій цього банку стала компанія Xeronia Ltd, Кіпр.