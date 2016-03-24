Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2625.2159 (24 березня – 2601.5065)

100 EUR – 2928.1658 (24 березня – 2906.1429)

10 RUR – 3.8084 (24 березня – 3.8461)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 24 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,23/26,33 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,2720/29,3760 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3770/0,3790 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2522 грн/дол., до цієї години укладено 567 угод на суму 334,72 млн дол.