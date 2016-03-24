У Росії уточнили суму секретного експорту: до України відправили товарів на $20 мільйонів

Федеральна митна служба (ФМС) розкрила обсяг експортних поставок Росії за так званим секретним кодом. Експорт товарів, відомості про які підлягають засекречування ФМС Росії, в 2015 році становив $9,4 млрд, повідомила прес-служба ФМС у відповідь на запит РБК.

22 березня РБК опублікував матеріал, в якому стверджувалося з посиланням на дані ЦМТ Москви, засновані на статистиці ФМС, що експорт Росії за засекреченими статтями у 2015 році становив $56 млрд. Після публікації ЦМТ відкликав свої розрахунки, надавши пізніше скориговані дані. З них випливало, що секретний експорт становив $9,4 млрд.

Сумарний експорт Росії в 2015 році становив $343,4 млрд, скоротившись на 31% порівняно майже з $500 млрд в попередньому році. Частка секретного експорту в загальному обсязі становила 2,75%.

З оновлених даних ЦМТ випливає, що найбільше засекречених товарів Росія поставляє в Ірак ($1,52 млрд в 2015 році), Індію ($1,18 млрд) і Алжир ($906 млн). Казахстан минулого року отримав продукцію під секретним кодом на $225 млн, а Україна — лише на $19,8 млн.

На деяких напрямках засекречені постачання істотно зросли: наприклад, за останній рік експорт за кодом SS в Бангладеш збільшився в 36 разів (до $427 млн), Алжир — в 11 разів, у В'єтнам — в два рази (до $568 млн). Алжир, Індія, В'єтнам, Ірак є традиційними покупцями російської зброї.

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Незважаючи на санкції і політичну напруженість, «секретна» торгівля ведеться між Росією і США. Засекречений експорт з Росії в США в 2015 році збільшився на 78%, до $456 млн. Частину секретного експорту може стосуватися, наприклад, ядерних матеріалів. Державний «Техснабекспорт» за контрактами до 2020 року поставляє збагачений уран декільком американським операторам АЕС, включаючи найбільшу генеруючу компанію США Exelon.

Імпорт в Росію за секретним кодом в 2015 році становив $3,67 млрд — на 54% менше, ніж у 2014 році ($7,97 млрд), випливає з даних статистики зовнішньої торгівлі Росії.