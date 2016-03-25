ЦРУ оцінює інфляцію в Україні за 2015 рік у 49%

Про це йдеться на сайті ЦРУ, передає LB.ua.

Україна з таким показником інфляції займає останнє 225 місце серед країн, які надали таку інформацію (немає даних тільки у Венесуелі).

За даними ЦРУ, рівень зниження ВВП в Україні в 2015 році порівняно з 2014 роком склав 11% (222 місце, нижче тільки Сектор Газа, Сьєрра-Леоне і Ємен).

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Показник ВВП на душу населення в 2015 році знизився на 800 доларів і склав 8 000 доларів (148 місце).

Падіння промвиробництва в 2015 році склало 15% порівняно з 2014 (199 місце).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) прискорилася до 43,3% порівняно з інфляцією на рівні 24,9% у 2014 році, досягнувши максимального значення за останні 20 років.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.

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Згідно експертного консенсус-прогнозу, складеного УНІАН, інфляція в поточному році сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 гривні за долар.