Насіров не має наміру покидати свій пост після зміни Кабміну: "Я категорично планую залишитися"

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров не має наміру залишати посаду керівника служби в разі зміни складу Кабінету міністрів.

Про це він заявив журналістам після прес-конференції.

"Я категорично планую залишитися. Якщо раптом є якісь чутки, що я пишу заяву або йду, це не відповідає дійсності", - сказав голова ДФС.

Як повідомляв УНІАН, Насіров очікує завершення кризи та досягнення політичної стабільності в найближчі 2 тижні.

16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Роботу Кабміну було визнано парламентаріями незадовільною. Разом із тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

17 лютого фракція «Батьківщина» у зв'язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід із парламентської коаліції. 18 лютого про вихід із коаліції заявила фракція «Об'єднання «Самопоміч».

14 березня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко поінформував, що президент розглядає три варіанти виходу з кризи: формування технократичного Кабінету міністрів на чолі з Наталією Яресько, політичного - на чолі з головою «Самопомочі» Андрієм Садовим, або Верховна Рада підтримає іншу кандидатуру.

Міністр фінансів України Наталія Яресько заявила про готовність сформувати новий, технократичний уряд України, здатний працювати в інтересах держави. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман також заявляє, що готовий взяти відповідальність і очолити уряд, якщо його кандидатуру підтримає майбутня коаліція.