"Я трохи хвилююся": голова ДФС очікує у березні рекордних зборів податків за всю історію

Голова Державної фіскальної служби Роман Насирів очікує, що березень стане рекордним місяцем за збором податків.

Про це він заявив у ході прес-конференції.

«У березні... я трохи хвилююся, і не хочу, щоб це змінилося, але у березні ми очікуємо рекордний місяць щодо зборів за всю історію. Ми думаємо, що у нас буде 57 млрд грн, а може трохи більше», - сказав Насіров.

За його словами, перевиконання планів зі збору податків становитиме близько 10 млрд грн.

«І взагалі, з березня будуть хороші результати і за всіма податками окремо, і в цілому. Я думаю, буде більш ніж 10 млрд грн перевиконання. Це дозволяє говорити, що з точки зору тих змін, які сталися у законодавстві, та з точки зору адміністрування ми рухаємося у правильному напрямку», - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України у січні-лютому перевиконала встановлені Міністерством фінансів України індикативи на цей період на 14,5% і перерахувала до державного бюджету додатково 8,2 млрд грн.