Яценюк доручив міністерствам зустрітися з ключовими експортерами 29 березня

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Міністерством інфраструктури, Міністерством внутрішніх справ та Державною службою фіскальної провести нараду з керівниками провідних підприємств-експортерів, орієнтовно у вівторок, 29 березня.

Про це він сказав у ході засідання уряду.

Прем'єр підкреслив, що учасниками зустрічі повинні бути керівники металургійних заводів, ГЗК, "Укрзалізниці", голови енергокомпаній та підприємств машинобудування.

"Я прошу Мінекономрозвитку, а в особливості торгового представника, провести зустріч. Запросіть, будь ласка, спільно з Мінінфраструктури та МВС, всіх керівників найбільших металургійних заводів, керівників Підприємств, керівників енергокомпаній, керівників "Укрзалізниці" - тому що постало питання про безпеку перевезень, МВС і Нацгвардію, а також підприємства машинобудування. Наступний вівторок (29 березня - УНІАН), будь ласка, - сказав Яценюк. - Мета наради - стимулювання експорту. Я дивлюся по динаміці експортної виручки, вона не найкраща. Зрозуміло, що це пов'язано з падінням цін на зовнішніх ринках, але без стимулювання експорту нам буде важко як отримувати доходи бюджету, так і отримувати валюту в золотовалютні резерви. Друге питання - безпека перевезень, в першу чергу в зоні АТО".

Крім того, він доручив запросити на зустріч голову ДФС Романа Насирова для визначення проблем з відшкодуванням ПДВ.

"Експортери приносять валюту в країну, і наша система відшкодування ПДВ дає можливість прозоро платити ПДВ та отримувати відшкодування", - сказав Яценюк.

Голова уряду також запропонував, щоб слідом за металургами була організована аналогічна зустріч з агропідприємствами. "Мені вже дзвонили керівники агрокомпаній, вони пропонують готуватися до нового експортного сезону, і є низка питань, які має вирішити уряд. Усіх турбують питання безпеки", - сказав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, цього тижня прем'єр-міністр України провів низку зустрічей з представниками українського бізнесу, включаючи керівників найбільших у країні виробничих холдингів. Метою зустрічей було визначення ситуації в промисловості і реальному секторі економіки.