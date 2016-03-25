Bloomberg: Росія може перенести розміщення євробондів - не змогла знайти організатора

Росія може перенести розміщення євробондів на пізніший термін, оскільки не змогла знайти організатора розміщення цінних паперів, повідомляє Bloomberg з посиланням на високопоставлених чиновників

"Росія не змогла знайти організатора розміщення своїх євробондів на суму 3 мільярди доларів через тиск на великі банки з боку США і Європейського союзу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише два великих західних банки виявили зацікавленість у розміщенні російських облігацій, при цьому назви цих банків не повідомляються.

Інше джерело на правах анонімності повідомило Bloomberg, що Росії досі не вдалося знайти достатньо великого банку, попри раніше подані заявки до 2 десятків великих фінансових установ.

Самі ж російські банки мають труднощі із західними інвесторами, оскільки перебувають під дією санкцій з боку США та ЄС.

Разом з тим, співрозмовник видання зазначив, що в Росії не впевнені, що розміщення зможуть успішно очолити китайські банки.

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Як повідомляв УНІАН, серед таких великих європейських банків - BNP Paribas, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, HSBC, UBS Group AG.

Раніше низка найбільших американських інвестиційних банків відмовився розміщувати російські державні облігації через рекомендації з боку влади США.