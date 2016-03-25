В ПФ розповіли, на скільки зростуть цього року пенсії

Витрати на пенсійне забезпечення 2016 року зростуть на 7,5%, або 18,5 мільярда гривень, порівняно з 2015 роком, повідомив на прес-конференції голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний.

"В цілому витрати на пенсійне забезпечення 2016 року збільшаться на 18,5 мільярда гривень, або на 7,5%", - сказав він.

В першу чергу це пов'язано із запланованим підвищенням у два етапи мінімальної пенсії поточного року. З травня мінімальна пенсія складе 1130 гривень, а з 1 грудня – 1208 гривень.

За словами голови фонду, цього року ветерани знову отримають виплати до 9 травня. Зараз фонд формує списки ветеранів, і завершити цей процес планується до кінця березня.

"До кінця квітня, я думаю, всі наші ветерани отримають належні виплати. І хочу зазначити, що цього року прийнято відповідне рішення, розмір виплат буде збільшено", - сказав Зарудний.

Також він зазначив, що Пенсійний фонд може знову виплатити частину пенсій січня 2017 року авансом у грудні поточного року, як це було зроблено вперше в 2015 році.

"Такий механізм авансової виплати себе виправдовує, - сказав Зарудний. – Тому що половину січня місяця ми зазвичай не маємо надходжень і завжди в січні була проблема, як знайти ці кошти, як профінансувати ці виплати".

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 10 березня затвердив бюджет Пенсійного фонду з доходами у 257 мільярдів гривень. Власні надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 мільярдів гривень, а дотація з бюджету – 144 мільярдів гривень. Ця дотація покриє дефіцит Пенсійного фонду у розмірі 81,3 мільярда гривень, а також компенсує зниження платежів по єдиному соціальному внеску, ставка якого з 1 січня 2016 року знижена майже вдвічі – до 22% з 41%.