Працюючі пенсіонери можуть залишитися без підвищення пенсій

Підвищення мінімальної пенсії з 1 травня та 1 грудня, закладене у бюджеті на 2016 рік, не торкнеться працюючих пенсіонерів, якщо не будуть внесені відповідні зміни у законодавство.

Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, відповідаючи на питання журналістів під час прес-конференції.

«Сьогодні існує певна колізія в законодавстві щодо підвищення пенсій з 1 травня пенсіонерам, які працюють. Але, я думаю, що у нас є певний термін, щоб виправити цю колізію, і щоб дійсно всі пенсіонери, в тому числі й ті, які працюють, отримали підвищення з 1 травня», - сказав Зарудний.

Він зазначив, що в 2015 році у законодавстві існувала спеціальна норма, яка дозволяла отримувати працюючим пенсіонерам підвищення пенсії слідом за підвищенням прожиткового мінімуму. Водночас, голова Пенсійного фонду не зміг відповісти на питання про те, як саме планується змінити ситуацію. «Ми зараз думаємо, як вирішити це питання, але час є, ми сподіваємося, що дане питання буде вирішено», - сказав Зарудний журналістам.

Читайте такожВ ПФ розповіли, на скільки зростуть цього року пенсії

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 грудня 2015 року ухвалила закон України про державний бюджет на 2016 рік. Згідно з документом, прожитковий мінімум з 1 січня 2016 року встановлюється на рівні 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Від прожиткового мінімуму залежить розмір мінімальної пенсії, який буде підвищено з 1 травня і з 1 грудня поточного року. З травня мінімальна пенсія становитиме 1130 грн, з 1 грудня – 1208 грн.

Останнє збільшення мінімальної пенсії в Україні відбулося у вересні 2015 року, коли мінімальна пенсія була підвищена до 1074 грн.