НБУ сьогодні купив у банків понад $18 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні купив у банків 18,2 мільйона доларів, при цьому середньозважений курс аукціону склав 26,0483 гривні/долар.

Як повідомляється на сайті регулятора, НБУ задовольнив 100% заявок банків на продаж валюти, при цьому частка задоволених заявок за максимальним курсом аукціону на рівні 26,10 гривні/долар склала 1,1%.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 15:00 встановилися на рівні 25,95/26,07 гривні/долар.

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Середньозважений курс на міжбанку за даними НБУ до 15:00 встановився на рівні 26,0872 гривні/долар, на цю годину укладено 478 угод на суму 206,16 мільйона доларів.