Гривня йде на вихідні з курсом 26,00 за долар

У п'ятницю, 25 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,88/26,00 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9050/29,0340 гривні/євро, відносно російського рубля - на рівні 0,3790/0,3810 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,0703 гривні/долар, до цієї години укладено 572 угоди на суму 317,27 мільйона доларів.