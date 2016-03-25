Держфінінспекція заявляє про шахраїв, які виманюють гроші у громадян від її імені

17:49, 25 березня 2016
Фінанси
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Шахраї пропонували певні послуги за умови переведення громадянами коштів на відповідні рахунки.

REUTERS

Державна фінансова інспекція України, яка на даний час трансформується в Державну аудиторську службу, повідомляє про низку випадків, коли невідомі особи, представляючись керівником служби, намагалися виманювати гроші у громадян.

Зокрема, як повідомляється на сайті Держфінінспекції, шахраї пропонували певні послуги за умови переведення громадянами коштів на відповідні рахунки.

"Держфінінспекція закликає громадян у разі отримання таких пропозицій в жодному разі не виконувати їх, а також терміново повідомляти про це правоохоронні органи – Національну поліцію України та саму Держфінінспекцію", - йдеться в повідомленні.

Держфінінспекція підкреслює, що такі дії містять ознаки шахрайства, і про всі відомі подібні випадках направлено повідомлення до правоохоронних органів.

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Довідка УНІАН. Державна фінансова інспекція України є одним з ключових органів перевірки фінансової діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки в Україні. У період з січня по вересень минулого року аудитори Держфінінспекції забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави на 594,4 мільйона гривень.

У листопаді 2015 року Кабінет міністрів України своєю постановою дав старт створенню Державної аудиторської служби на базі реорганізованої Державної фінансової інспекції та зобов'язав Міністерство фінансів розробити положення про новий орган.

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