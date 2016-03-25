Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,07 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2607,0332 (25 березня – 2625,2159)

100 EUR – 2907,8848 (25 березня – 2928,1658)

10 RUR – 3,8095 (25 березня – 3,8084)

Читайте такожНБУ сьогодні купив у банків понад $18 мільйонів

Як повідомляв УНІАН, 25 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,88/26,00 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9050/29,0340 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3790/0,3810 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,0703 гривні/долар, на цю годину укладено 572 угоди на суму 317,27 мільйона доларів.